Госдума упростила закупки научных госорганизаций

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Госдума приняла закон, упрощающий закупки государственных и муниципальных научных организаций.

Документ допускает возможность осуществления государственной или муниципальной научной организацией закупок товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Такие закупки могут осуществляться на сумму, не превышающую 400 тысяч рублей, а их годовой объем не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок этих организаций и не может составлять более 20 миллионов рублей.

В настоящее время такая возможность предоставлена государственным и муниципальным образовательным организациям. Пояснялось, что наделение аналогичным правом государственных и муниципальных научных организаций будет способствовать выработке единых подходов в отношении осуществления закупок научными и образовательными организациями.

Научными организациями признаются юрлица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и общественное объединение научных работников, осуществляющие в качестве основной деятельности научную или научно-техническую деятельность. При этом научная организация вправе осуществлять образовательную деятельность по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, дополнительным профессиональным программам и программам профессионального обучения.