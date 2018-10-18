Аксенов заявил, что учебные заведения Керчи надежно защищены

Автомобили скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

Автомобили скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

КЕРЧЬ, 18 окт – РИА Новости. Все учебные заведения Керчи надежно защищены, возле них стоит вооруженная охрана, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов журналистам.

"Все учреждения дошкольные и школьные образовательные взяты под охрану Росгвардией. Возле каждого детского сада, возле каждой школы вооруженная охрана стоит. Все работает, все защищено, все меры исчерпывающие, чтобы обеспечить безопасность, в этой ситуации приняты", — сказал Аксенов журналистам.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.