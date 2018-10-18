Студентам колледжа в Керчи, где произошла трагедия, дадут выходные

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Студентам колледжа в Керчи, где произошло массовое убийство, дадут несколько дней выходных, вопрос по учебе решится в течение недели, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина,

"Сегодня министр образование приезжает сюда. Несколько дней будет перерыв, естественно, потому что мы не сможем всё это сразу обеспечить. Я думаю, что через неделю все эти вопросы решим", — ответила Лубина на вопрос о том, где будут учиться студенты колледжа.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", но позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы неизвестны.