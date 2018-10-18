Бывший студент рассказал о погибшей в Керченском колледже преподавательнице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Преподаватель Керченского политехнического колледжа Лариса Кудрявцева, погибшая во время взрыва и стрельбы в учебном заведении, могла войти в положение, посочувствовать, при этом требовала и спрашивала по справедливости, рассказал РИА Новости бывший студент колледжа Константин.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников. Пострадали более 50 человек. Возбуждено уголовное дело. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

По словам Константина, он учился в колледже в 1999-2003 годах, Кудрявцева в то время преподавала "Оборудование промышленных предприятий", вела практику, принимала зачеты и руководила его дипломом. "Она была в какой-то степени нам как вторая мать, могла войти в положение, посочувствовать где-то, пойти навстречу, помочь, подсказать", — рассказал он.

При этом, отметил Константин, преподаватель была справедливой. "Если тройку надо поставить было, она ставила. Было всякое… Халявы не было, она требовала, спрашивала, но тем не менее нам очень нравилась, мы любили ее", — сказал Константин. Именно из-за отношения Кудрявцевой к студентам он решил писать диплом у нее. "С ней всегда можно было найти общий язык", — отметил он.

Светлана Бакланова, также погибшая во время трагических событий в колледже, во время обучения Константина преподавала у него математику. "Светлана Юрьевна была более жесткая, больше придерживалась дистанции преподаватель-студент", — сказал он. Ее дочь, которая также стала преподавателем колледжа и тоже погибла, в 1999 году еще была школьницей, добавил Константин.