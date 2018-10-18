Детей из семей пострадавших в колледже в Керчи отправят в лагеря

КЕРЧЬ, 18 окт – РИА Новости. Несовершеннолетних детей в семьях, чьи родные пострадали или погибли в Керченском колледже, отправят в детские лагеря, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"У всех, где в семьях у родных и близких есть дети несовершеннолетние, предложить детские лагеря. Нам предлагают помощь "Артек" и другие лагеря. Готовы всех распределить и отправить деток, чтобы в этой ситуации максимально снять у несовершеннолетних стресс", — сказал Аксенов журналистам.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.