Жертв керченской трагедии похоронят в пятницу

Цветы у народного мемориала во Владивостоке в память о погибших в Керченском политехническом колледже, в котором произошли взрыв и стрельба

Цветы у народного мемориала во Владивостоке в память о погибших в Керченском политехническом колледже, в котором произошли взрыв и стрельба

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Погибших при нападении на Керченский политехнический колледж похоронят в пятницу, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Похороны завтра, в 10.00. Все на кладбище… Мы сейчас поговорили с Ольгой Николаевной, директором колледжа, просим всех похоронить компактно. На центральной аллее. Сейчас выедем на место, непосредственно туда", — сказал Аксенов.

По его словам, родственники погибших начнут подавать документы на выдачу тел с 14.00 мск. "С двух часов начнут приходить с документами… на выдачу родных и близких непосредственно судмедэкспертизе. До 17.00 мы планируем все эти процедуры завершить", — заявил Аксенов.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.