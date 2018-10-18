Пять медицинских вертолетов прибыли в Керчь для эвакуации пострадавших

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пять вертолетов МЧС и Минздрава России с медицинскими модулями и необходимым оборудованием находятся в Керчи для проведения эвакуации пострадавших при взрыве и стрельбе в колледже, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Для проведения санитарно-авиационной эвакуации в Керчь были направлены три вертолета Ми-8 МЧС и два вертолета Минздрава России", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все воздушные суда оснащены медицинскими модулями и необходимым оборудованием. Накануне из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь прибыл самолет Ил-76 МЧС России с пятью медицинскими модулями, в которых при необходимости можно разместить 20 пострадавших.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.