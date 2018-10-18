Заявки на конкурс "Лидеры России" поступили из 46 государств

МОСКВА, 18 окт ‒ РИА Новости. По итогам первой недели регистрации на конкурс "Лидеры России" заявки подали уже более 80 тысяч человек из России и 46 зарубежных государств, сообщает пресс-служба конкурса.

Отмечается, что среди стран ближнего зарубежья по количеству поданных заявок лидируют Беларусь, Казахстан, Латвия, Узбекистан и Украина. Лидеры по числу регистраций из дальнего зарубежья ‒ Германия, Израиль, Канада, США и Болгария.

Возможность участия иностранных специалистов ‒ нововведение конкурса "Лидеры России" 2018‒2019.

"В этом году впервые появилась возможность подать заявку на конкурс "Лидеры России" не только у россиян, но и у граждан любой страны мира, которые хорошо владеют русским языком и хотят принести пользу России", ‒ отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия ‒ страна возможностей", проректор РАНХиГС.

Уточняется, что к участию приглашаются русскоязычные граждане любой страны, если они соответствуют общим требованиям к возрасту и управленческому стажу: кандидату должно быть не более 55 лет, он должен обладать опытом работы на руководящей должности не менее 5 лет. Для участников до 35 лет облегченные условия: достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности. При регистрации иностранные участники должны подтвердить готовность работать в России или ее представительствах за рубежом.

Регистрация продлится до 24 октября включительно, пройти ее можно по ссылке.