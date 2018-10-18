Кузнецова на встрече в Керчи обсудит усиление охраны в школах

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече в Керчи будет обсуждать, в том числе, усиление охраны в школах, заявила РИА Новости детский омбудсмен республики Крым Ирина Клюева.

"Они прилетела, уже практически там. Сейчас будем встречаться", — ответила Клюева на вопрос о встрече с Кузнецовой.

По ее словам, усиление охраны в школах обсуждалось еще до трагедии, органам исполнительной власти были выданы рекомендации. "Мы этот вопрос поднимаем не сегодня и не вчера. Другое дело, как это все исполняется… Анна Юрьевна будет смотреть, опять к данному вопросу будем возвращаться все" — сказала Клюева.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.