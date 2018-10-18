Пострадавших при ЧП в Керчи отвезли в пять больниц в Крыму и на Кубани

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Медики поместили 44 пострадавших при взрыве и стрельбе в керченском колледже в пять больниц Крыма и Краснодарского края, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.

"Сорок четыре человека госпитализированы в пять лечебных учреждений Республики Крым и Краснодарского края. Из них около десяти планируется эвакуировать в Москву", — сказал собеседник агентства.

По его сведениям, пять человек остаются в крайне тяжелом состоянии, восемь – в тяжелом, 24 – в состоянии средней тяжести. Остальные отделались легкими травмами, отметил собеседник агентства.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы пока неясны.