Роскачество проведет исследование детских молочных смесей

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Эксперты Роскачества проведут всероссийское исследование сухих молочных смесей для детей в возрасте до 6 месяцев, проверка коснется свыше 20 крупнейших брендов и завершится к концу года, говорится в сообщении Роскачества.

"Роскачество приступает к исследованию сухих молочных смесей для детей от 0 до 6 месяцев. Задача экспертов проверить, содержатся ли в продукте примеси, определить, так ли страшно наличие в составе растительных масел и может ли смесь испортиться в процессе транспортировки", — говорится в сообщении организации.

Исследование охватит продукцию в ценовых категориях 200-1500 рублей. Свыше 20 крупнейших брендов детских сухих молочных смесей будут проверены по трем направлениям: на соответствие обязательным требованиям, ГОСТам, а также опережающим стандартам качества. Итоги исследования будут подведены к концу 2018 года.

"Смеси проверят на наличие консервантов, антибиотиков, также эксперты определят микробиологическую безопасность продукции, содержание таурина, холестерина и сахаров. Итогом проекта станет всероссийский рейтинг не только качества продукции, но и его пользы: в процессе исследования будет устанавливаться реальное содержание в детской смеси витаминов и микроэлементов", — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

Как пояснили в Роскачестве, в течение года мамы присылали названия конкретных брендов для исследования через интернет-портал организации. "В ходе данного веерного исследования мы ответим на самые популярные вопросы и страхи потребителей – о наличии нежелательных примесей и, наоборот, количестве полезных веществ в детском питании", — цитирует организация руководителя Роскачества Максима Протасова.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".