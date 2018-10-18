Роскачество проведет исследование детских молочных смесей

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Эксперты Роскачества проведут всероссийское исследование сухих молочных смесей для детей в возрасте до 6 месяцев, проверка коснется свыше 20 крупнейших брендов и завершится к концу года, говорится в сообщении Роскачества.
Исследование охватит продукцию в ценовых категориях 200-1500 рублей. Свыше 20 крупнейших брендов детских сухих молочных смесей будут проверены по трем направлениям: на соответствие обязательным требованиям, ГОСТам, а также опережающим стандартам качества. Итоги исследования будут подведены к концу 2018 года.
"Смеси проверят на наличие консервантов, антибиотиков, также эксперты определят микробиологическую безопасность продукции, содержание таурина, холестерина и сахаров. Итогом проекта станет всероссийский рейтинг не только качества продукции, но и его пользы: в процессе исследования будет устанавливаться реальное содержание в детской смеси витаминов и микроэлементов", — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.
Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".