Хабаровчане почтят память жертв нападения в колледже в Керчи

ХАБАРОВСК, 18 окт — РИА Новости. Акция в память о жертвах нападения в колледже в Керчи пройдет в четверг на Комсомольской площади в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"В четверг на Комсомольской площади возле Градо-Хабаровского Собора Успения Божией Матери пройдет акция в память о жертвах нападения на колледж в Керчи. Участники зажгут свечи и почтят память погибших минутой молчания", — рассказал собеседник.

Он также отметил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил главе республики Крым Сергею Аксенову правительственную телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже.

"Соболезную родным и близким тех, чьи жизни унесла эта трагедия. Десятки людей пострадали. Страшно, когда жизнями людей так легко и бессердечно распоряжаются другие люди. Скорбим вместе с вами. Наша задача — сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась", — отмечает в своем соболезновании Фургал.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.