Хабаровчане почтят память жертв нападения в колледже в Керчи

ХАБАРОВСК, 18 окт — РИА Новости. Акция в память о жертвах нападения в колледже в Керчи пройдет в четверг на Комсомольской площади в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
Он также отметил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил главе республики Крым Сергею Аксенову правительственную телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже.
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.
Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.