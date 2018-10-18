МЧС предупреждает о сильном тумане в Подмосковье в четверг утром

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. МЧС предупредило жителей Московской области о сильном тумане утром 18 октября, следует из сообщения, размещенного на сайте областного главка ведомства.

"Согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением до 10.00 утра 18 октября в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 метров", — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует водителям снизить скорость движения и соблюдать ПДД. Кроме этого, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних маневров на дороге.