Роспотребнадзор усилил контроль за температурным режимом на соцобъектах

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-гигиеническим состоянием объектов социальной инфраструктуры, включая температурный режим, в ряде регионов РФ в связи с похолоданием, следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства.

Отмечается, что такими объектами являются медицинские, образовательные организации, учреждения социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также дома-интернаты для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий одновременно с оценкой гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях временного и постоянного нахождения взрослых и детей уделяется внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает руководителям хозяйствующих субъектов о необходимости ежедневно контролировать температурный режим в помещениях. Кроме этого, ведомство рекомендует гражданам в случае наличия жалоб на несоблюдение гигиенических нормативов направлять обращения в территориальные органы Роспотребнадзора.