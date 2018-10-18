В Иркутске началось возведение Центра по хоккею с мячом

ИРКУТСК, 17 окт – РИА Новости. В Иркутске на месте строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта заложили капсулу с посланием потомкам, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"На месте строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом состоялась церемония торжественной закладки капсулы с посланием потомкам. Капсулу времени планируется вскрыть через 19 лет к 100-летию Иркутской области", — говорится в сообщении.
"Уверен, что благодаря работе Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в нашем регионе вырастут новые спортивные звезды, спортсмены Приангарья смогут значительно улучшить свое мастерство и не раз порадовать нас своими победами", — сказал на церемонии закладки капсулы губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
В Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом разместятся крытая ледовая арена с трибунами на 6 тысяч зрителей, а также спортивный, хореографический, тренажерный залы, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиницы. Общая площадь здания составит более 46 тысяч квадратных метров. В Центре будут проходить соревнования по хоккею с мячом, конькобежным видам спорта, тренировки по фигурному катанию, шорт-треку и керлингу.
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