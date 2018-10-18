В Иркутске началось возведение Центра по хоккею с мячом

ИРКУТСК, 17 окт – РИА Новости. В Иркутске на месте строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта заложили капсулу с посланием потомкам, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Новый спортивный комплекс, возведение которого началось 17 октября, даст Иркутску возможность стать всероссийским и международным центром развития хоккея и конькобежного спорта в азиатской части России.

"На месте строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом состоялась церемония торжественной закладки капсулы с посланием потомкам. Капсулу времени планируется вскрыть через 19 лет к 100-летию Иркутской области", — говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие губернатор региона Сергей Левченко, президент региональной Федерации хоккея с мячом Владимир Матиенко, старший тренер Федерации Иркутской области по конькобежному спорту Ольга Тарасова, юные спортсмены школы по хоккею с мячом "Сибскана".

"Уверен, что благодаря работе Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в нашем регионе вырастут новые спортивные звезды, спортсмены Приангарья смогут значительно улучшить свое мастерство и не раз порадовать нас своими победами", — сказал на церемонии закладки капсулы губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Он также прочитал присутствующим текст послания, в котором, в частности, говорится: "Примите данное послание, как символ нового этапа развития зимних видов спорта в Приангарье, как призыв к продолжению нашего дела, сохранению спортивных традиций и приумножению спортивной славы Иркутской области".

В Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом разместятся крытая ледовая арена с трибунами на 6 тысяч зрителей, а также спортивный, хореографический, тренажерный залы, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиницы. Общая площадь здания составит более 46 тысяч квадратных метров. В Центре будут проходить соревнования по хоккею с мячом, конькобежным видам спорта, тренировки по фигурному катанию, шорт-треку и керлингу.

Хоккей с мячом является в Приангарье одним из самых популярных видов спорта. Более 150 тысяч болельщиков ежегодно посещают домашние матчи с участием иркутской команды "Байкал-Энергия", которая представляет Иркутскую область в играх Суперлиги чемпионата России. Более 4 тысяч жителей муниципалитетов региона регулярно играют в русский хоккей.

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