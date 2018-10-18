Приангарье получит 2 млрд рублей для борьбы с онкологическими заболеваниями

ИРКУТСК, 18 окт – РИА Новости. Иркутская область успешно защитила в Минздраве России региональный сегмент федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", по которому Приангарье получит более 1,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В августе в Иркутске был дан старт реализации концессионного соглашения по строительству радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра. Вопрос его строительства обсуждался в феврале 2018 года на встрече президента России Владимира Путина и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Тогда была достигнута договоренность о привлечении на эти цели федерального финансирования. В здании радиологического корпуса будут открыты радиотерапевтическое отделение, операционный блок, отделения радиотерапии, топометрии, ядерной медицины (ПЭТ-центр), медицинской физики и инженерии, учебно-методический центр.

"По итогам разработки и успешной защиты в Минздраве России регионального сегмента федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" Иркутская область должна получить финансирование в размере более 1,8 миллиарда рублей на 2019-2024 годы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный проект направлен на раннее выявление онкологических заболеваний, организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи, переоснащение сети медицинских организаций оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины. Медицинское оборудование будет приобретено для областного онкологического диспансера в Иркутске, и его структурных подразделений в городах Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, а также для отделения гематологии Иркутской государственной областной детской клинической больницы.

Другие новости региона читайте здесь >>