Приангарье получит 2 млрд рублей для борьбы с онкологическими заболеваниями

ИРКУТСК, 18 окт – РИА Новости. Иркутская область успешно защитила в Минздраве России региональный сегмент федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", по которому Приангарье получит более 1,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Тогда была достигнута договоренность о привлечении на эти цели федерального финансирования. В здании радиологического корпуса будут открыты радиотерапевтическое отделение, операционный блок, отделения радиотерапии, топометрии, ядерной медицины (ПЭТ-центр), медицинской физики и инженерии, учебно-методический центр.
"По итогам разработки и успешной защиты в Минздраве России регионального сегмента федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" Иркутская область должна получить финансирование в размере более 1,8 миллиарда рублей на 2019-2024 годы", — говорится в сообщении.
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