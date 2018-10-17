В Госдуму внесли проект о расчете платы за воздействие на окружающую среду

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Кабмин внес в Госдуму РФ законопроект о трех способах расчета авансового платежа за негативное воздействие на окружающую среду, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в ФЗ "Об охране окружающей среды" по вопросу внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.

"Лица, обязанные вносить плату, вправе выбрать один из следующих способов определения размера квартального авансового платежа для каждого вида негативного воздействия на окружающую среду, за которое взимается плата: в размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащей к уплате (с учетом корректировки размера платы, осуществляемой в соответствии с пунктами 10 – 12.1 статьи 16.3 настоящего Федерального закона) за предыдущий год", — говорится в пояснительной записке.

Второй способ расчета авансового платежа, как сообщается в документе, состоит в оплате "1/4 части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, при исчислении которой платежная база определена исходя из объема и (или) массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов, лимитов на размещение отходов производства и потребления".

Третий способ, согласно тексту законопроекта, исчисляется в размере, равном части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, при исчислении которой платежная база определена на основе данных производственного экологического контроля об объеме или о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих, веществ либо об объеме или о массе размещенных отходов производства и потребления в предыдущем квартале текущего отчетного периода.

"Выбранный способ определения размера квартального авансового платежа по каждому виду негативного воздействия на окружающую среду указывается лицами, обязанными вносить плату, в составе декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду", — отмечается в документе.