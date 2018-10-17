В Госдуме предложили изменить требования к представителям в суде

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Законопроект об обязательном высшем юридическом образовании у лиц, которые могут быть представителями в суде, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты.

Изменения вносятся Заксобранием Петербурга в статью 49 Гражданского процессуального кодекса РФ.

"С целью создания реально действующего механизма обеспечения права каждого гражданина Российской Федерации на получение квалифицированной юридической помощи предлагается внести изменение в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления требования для лиц, которые могут быть представителями в суде, о наличии высшего юридического образования, полученного по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, либо ученой степени по юридической направленности", — говорится в пояснительной записке.