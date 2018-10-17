Свердловский губернатор поддержал конкурс по отбору имени для аэропорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал идею проведения конкурса по отбору имени знаменитого соотечественника для присвоения его аэропорту "Кольцово", сообщает департамент информполитики главы региона со ссылкой на слова губернатора в среду в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению Года театра в регионе.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал проект "Великие имена России", в рамках которого проводится конкурс по отбору имен для присвоения крупным российским аэропортам, в числе которых — аэропорт "Кольцово" города Екатеринбург", — говорится в сообщении.

Вопрос о проведении конкурса по выбору имени, которое будет присвоено аэропорту "Кольцово", поднял директор театра оперы и балета Андрей Шишкин. Пользуясь возможностью, он поинтересовался у главы региона его отношением к инициативе.

"Я уже высказался по этому поводу, но, очевидно, не до конца. Я за то, чтобы аэропорт "Кольцово" сохранил название, но и за то, чтобы общественность решила, чье имя ему присвоить. Звучат разные варианты: Чайковский, Бажов, Демидов — это предстоит людям решить. Знаю, что Общественная палата сегодня активно собирает предложения, чтобы у нас был аэропорт "Кольцово" имени одного из великих земляков", — приводит департамент слова Куйвашева.

Общественная палата РФ 11 октября объявила о проведении общенационального конкурса по выбору и присвоению международным аэропортам страны имен великих соотечественников. Их деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными преобразованиями, промышленным и экономическим развитием. Приоритет отдается тем именам, которые исторически связаны с регионом.

По условиям конкурса, в качестве претендентов для названия аэропортов не могут рассматриваться имена политиков периода новейшей истории страны. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования российских аэропортов международного и федерального значения в 45 городах России с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.

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