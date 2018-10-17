Жириновский предложил переименовать Павелецкий вокзал Москвы в Урюпинский

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен обратиться к РЖД с предложением переименовать Павелецкий вокзал в Москве в Урюпинский, сообщает партия.

В среду в Госдуме открылась выставка "Урюпинск. Из глубины России", посвященная 400-летию города, который иногда называют "столицей российской провинции".

"Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, учитывая значение этого города для истории России, заявил, что обратится вместе со всей фракцией ЛДПР к руководству … "РЖД" с предложением переименовать Павелецкий вокзал в Урюпинский вокзал", — говорится в сообщении ЛДПР.

Как отметил парламентарий, именно с этого вокзала отправляются поезда в Урюпинск, а название "Павелецкий" происходит от небольшого города Московской области, который ничем не примечателен, и жители этого городка не будут обижаться. "А жители Урюпинска получат очередной глоток вдохновения", — заключил политик.