Тамбовщина соболезнует жителям Керчи и готова оказать помощь

ТАМБОВ, 17 окт — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования от имени тамбовчан и от себя лично семьям погибших в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По сообщению Национального антитеррористического комитета (НАК), в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"Случившееся в Керчи вызвало настоящий шок. Это жуткая трагедия, которая не может никого оставить равнодушным. Погибли молодые люди, которые были полны сил и надежд. Они пришли учиться, получать новые знания, чтобы освоить профессию, жить и работать на благо людей и своей родины", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Глава региона подчеркнул, что боль крымчан отзывается болью в сердце тамбовчан.

"Жители Крыма, знайте, что в момент выпавших на вашу долю испытаний вы не одни. Все россияне и жители Тамбовской области скорбят вместе с вами. Мы готовы оказать любую посильную помощь, какая вам потребуется. Стойкости вам и мужества, а также скорейшего выздоровления получившим ранения в результате взрыва", — говорится в тексте соболезнования.

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