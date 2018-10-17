Алиханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил свои соболезнования в связи трагедией в Керчи.
"Давайте я не буду комментировать (ситуацию — ред.), только выражу свои соболезнования семьям погибших и пожелаю скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения в ходе этого инцидента. Я только успел перед началом дискуссии узнать, что НАК квалифицировал это как теракт. Наверное, любой здравомыслящий человек в любой стране мира террористические акты осуждает, и еще раз хочу сказать, что никому такого не пожелаю", — сказал он журналистам во время ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
По словам Алиханова, сложно назвать причины произошедшего. Он выразил надежду, что правоохранительные органы разберутся и сделают выводы из ситуации.
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