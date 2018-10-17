ВОРОНЕЖ, 17 окт — РИА Новости. Власти Воронежской области планируют реализовать восемь федеральных проектов нацпроекта "Образование", сообщает в среду облправительство.

Совещание по реализации национального проекта "Образование" в Воронежской области провел 17 октября губернатор Александр Гусев. С основным докладом выступил врио руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов. По его словам, министерством просвещения России объявлен конкурсный отбор субъектов РФ по участию в основных направлениях национального проекта "Образование".

"В Воронежской области планируют реализовать восемь федеральных проектов нацпроекта. Первый и важнейших из них – федеральный проект "Современная школа". Он направлен на обновление материально-технической базы, образовательных программ, внедрение новых методов обучения", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, Воронежская область активно участвует во всех конкурсах, направленных на представление инновационного опыта по качеству обучения. В частности, регион ведет работу по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии стандарту.

Область намерена участвовать и во втором проекте — "Успех каждого ребенка", ориентированном на разработку особых программ по индивидуальным планам и допобразованию в школах, создание специализированных центров развития для талантливых детей. Третий проект — "Поддержка семей, имеющих детей" — направлен на создание единого федерального портала для родителей, где они смогут получить консультацию педагогов и получить психологическую помощь.

"Четвертый проект — "Цифровая образовательная среда". Его реализация направлена на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В рамках проекта в Воронеже планируется создать центр цифрового образования (IT-куб), приобрести высокотехнологичное оборудование", — информируют областные власти.

Пятый федеральный проект — "Учитель будущего" — направлен на организацию переподготовки для педагогов, внедрение новой системы карьерного роста. Шестой проект — "Молодые профессионалы" — ориентирован на модернизацию профобразования. Его цель — поднять престиж рабочих профессий. В рамках этого проекта в области планируют создать центр опережающей профессиональной подготовки.

Седьмой федеральный проект называется "Социальная активность". Его реализация предусматривает формирование сети центров поддержки добровольчества, а лучшие волонтерские проекты смогут ежегодно участвовать в конкурсе на получение грантов. Восьмой федеральный проект — "Социальные лифты" направлен на проведение ежегодных профессиональных конкурсов.

"Александр Гусев подчеркнул, что Воронежская область должна заявиться во все озвученные федеральные проекты. Губернатор отметил, что в области заложена хорошая основа для реализации национального проекта, потому что региональная система образования – одна из сильнейших в стране", — сообщает облправительство.

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