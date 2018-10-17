Москалькова выразила соболезнования родственникам погибших в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким жертв и пострадавшим при взрыве и стрельбе в колледже в Керчи, сообщили в аппарате омбудсмена.

"В этот скорбный час я хотела бы передать родным и близким погибших, всем пострадавшим, самые искренние слова и чувства сопричастности и сострадания", — заявила Москалькова, слова которой приводит пресс-служба.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>