Более 13 тыс жителей Оренбуржья посетили Дни оренбургского пухового платка

Девочка с козой на праздновании в честь Дней оренбургского пухового платка

Девочка с козой на праздновании в честь Дней оренбургского пухового платка

ОРЕНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Более 13 тысяч жителей Оренбургской области посетили свыше семисот мероприятий в рамках празднования Дней оренбургского пухового платка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

Накануне праздника, который проходил в этом году с 8 по 14 октября, сотрудники Оренбургского областного музея изобразительных искусств приняли участие в акции "Оренбургский пуховый платок объединяет музеи России". Они разослали более 400 писем с памятными сувенирами галереям, входящим в Союз музеев России.

"Необычным событием стал мастер-класс по ярнбомбингу — вязаному граффити. С помощью пряжи и трикотажных изделий оренбурженки преобразили сквер возле областного музея. Собственные программы подготовили все учреждения культуры области, жители региона приняли участие в молодежном флешмобе "Сплетенные нитью" и народном караоке "Оренбургский пуховый платок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Адамовском районе Оренбуржья прошел фотоконкурс "На плечах паутинка, словно снег на Покров". Организаторы предложили работникам клубных учреждений прислать на сайт фотографии участниц коллективов художественной самодеятельности или односельчан в пуховых платках. Всего было прислано около 200 фотографий, 90 работ опубликовали для открытого голосования. Профессионального жюри признало лучшей фотографию трехлетней жительницы села Теренсай Вики Ретюнской и ее серой козы Белки.

В пресс-службе также добавили, что по традиции малышам, родившимся 14 октября — на Покров — подарили теплые покрывала из козьего пуха от Фабрики оренбургских пуховых платков.

Как отметил заведующий отделением оренбургского родильного дома ГКБ № 2 Юрий Феоктистов, в этом году детские покрывала получили в подарок родители десятерых малышей.

"Эта идея нашему врачебному сообществу очень понравилась. Это наш оренбургский народный промысел, наши корни и известный бренд. И эту традицию мы точно будем продолжать", — сказал заведующий отделением.

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