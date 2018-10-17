В клубе "Валдай" выразили соболезнования в связи с событиями в Керчи

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Участники XV ежегодного дискуссионного клуба "Валдай" выражают соболезнования в связи с трагедией в Керчи, планы проведения мероприятий сохраняются, сообщили организаторы форума.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

"Все участники выражают глубокие соболезнования и сочувствие всем пострадавшим в Керчи. Планы проведения мероприятия сохраняются. Завтра мы ожидаем заключительную пленарную сессию", — говорится в сообщении организаторов.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>