В Мордовии обновили парк автомобилей скорой помощи почти на 75%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Парк автомобилей скорой медицинской помощи в Мордовии обновлен почти на 75%, сообщила пресс-служба правительства региона.

Города, в которых проводились игры чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе столица Мордовии Саранск, закупили 622 автомобиля скорой помощи, что позволило повысить скорость и качество предоставляемых услуг, говорится в исследовании влияния мирового турнира на экономическую, социальную и экологическую сферы, опубликованном оргкомитетом "Россия-2018".

"С 2013 года служба скорой медицинской помощи Республики Мордовия получила более 70 современных автомобилей различного класса, полностью оборудованных для оказания неотложной помощи нашим жителям. При этом новая техника работает не только в Саранске, но во многих муниципальных районах, где действуют станции скорой помощи. Сегодня доля новых (до 5 лет) автомобилей скорой медицинской помощи из общего числа составляет почти три четверти — 74%", — приводит пресс-служба регионального правительства слова первого заместителя министра здравоохранения Мордовии Елены Степановой.

Отмечается, что в службе скорой медпомощи Мордовии имеется 108 единиц санитарного транспорта.

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