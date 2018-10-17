Более 8,5 тысячи ямальцев совершили перелеты по новым субсидируемым рейсам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Более 8,5 тысячи жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за две недели совершили перелеты по новым субсидируемым авианаправлениям, сообщает в среду правительство региона.

"С 1 октября в Ямало-Ненецком автономном округе открылись новые субсидируемые направления. Всего за две недели, с 1 по 14 октября, по ним выполнено 107 рейсов, перевезено 8658 пассажиров. На сегодняшний день по предварительной продаже до конца года продано 12889 билетов", — говорится в сообщении.

Наиболее популярными направлениями являются "Надым – Тюмень – Надым" — выполнено 15 рейсов, перевезено 1462 пассажира, а также "Надым – Москва – Надым" — 15 рейсов и 1339 пассажиров. Высокая востребованность у рейсов "Новый Уренгой – Санкт-Петербург – Новый Уренгой" и "Салехард – Санкт-Петербург – Салехард": выполнено по шесть рейсов и перевезено 833 и 723 пассажира соответственно.

Не уступают по популярности направления "Салехард – Новый Уренгой – Салехард" — девять рейсов и 755 пассажиров, "Новый Уренгой – Уфа – Новый Уренгой" — шесть рейсов и 777 пассажиров, "Салехард – Екатеринбург – Салехард" – девять рейсов и 755 пассажиров, отмечает правительство.

С 1 октября 2018 года для жителей округа появился целый ряд межрегиональных субсидируемых направлений. Это рейсы "Надым – Санкт-Петербург" и обратно, "Надым – Уфа" и обратно, "Надым – Екатеринбург" и обратно, "Ноябрьск – Санкт-Петербург" и обратно, "Ноябрьск – Уфа" и обратно, "Ноябрьск – Екатеринбург" и обратно, "Новый Уренгой – Новосибирск" и обратно, "Новый Уренгой – Омск" и обратно, "Новый Уренгой – Уфа" и обратно, "Салехард – Новосибирск" и обратно, "Салехард – Екатеринбург" и обратно, "Салехард – Уфа" и обратно, "Салехард – Омск" и обратно, а также межмуниципальные направления: "Салехард – Новый Уренгой" и обратно, "Салехард – Ноябрьск" и обратно и "Салехард – Надым" и обратно.

Данные рейсы выбрали сами жители региона.

Кроме того, сохранились восемь уже существующих субсидируемых рейсов: "Надым – Тюмень" и обратно, "Надым – Москва" и обратно, "Ноябрьск – Тюмень" и обратно, "Ноябрьск – Москва" и обратно, "Толька – Тюмень" и обратно, "Тарко-Сале – Тюмень" и обратно, "Салехард – Санкт-Петербург" и обратно и "Новый Уренгой – Санкт-Петербург" и обратно. При этом на направлениях "Санкт-Петербург – Салехард – Санкт-Петербург" и "Санкт-Петербург – Новый Уренгой – Санкт-Петербург" частота полетов с одного раза в неделю увеличилась до трех раз в неделю, уточняют власти.

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