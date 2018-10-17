В Оренбуржье до 2020 года построят 40 новых ФАПов

ОРЕНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. До 2020 года в Оренбургской области планируется построить 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, вопросам совершенствования фельдшерско-акушерской службы в регионе было посвящено совещание в областном правительстве, в котором приняли участие вице-губернаторы, руководители профильных министерств, главы муниципальных образований, руководители учреждений здравоохранения.

Собеседник агентства отметил, что в Оренбургской области насчитывается 1720 населенных пунктов. Доступность первичной медико-санитарной помощи жителям села обеспечивают более тысячи больничных подразделений, в том числе — 8 участковых больниц, 152 врачебные амбулатории и 930 фельдшерско-акушерских пунктов. Так, всего по области 590 малочисленных — менее ста человек, населенных пунктов. В 450 — ФАПы продолжают работать.

"Если медицинский работник в селе отсутствует — а таких населенных пунктов 109 — то регулярное медицинское обслуживание жителей и доставку медикаментов выполняет областная служба "Мобильный ФАП". Служба обеспечена 43 автомобилями марки "Нива". Кроме того, в эти села организованы выезды передвижных флюорографических и маммографических установок, районных и областных специалистов. Вопросы укомплектования ФАПов медицинскими работниками решаются, и для этого в области приняты соответствующие программы", — сказал, выступая на совещании, первый вице-губернатор Сергей Балыкин.

Он отметил, что параллельно ведется работа по модернизации действующих больничных подразделений. Ведется строительство новых ФАПов современной модульной конструкции.

"В рамках государственной программы развития сельского хозяйства в сельской местности до 2020 года будет построено 40 новых ФАПов, из них 20 уже введено. Еще шесть ФАПов будут построены в ближайшие два года в рамках приоритетного проекта развития первичной медико-санитарной помощи", — сказал первый вице-губернатор.

При этом он отметил, что модернизация действующих больничных подразделений и обустройство фельдшерско-акушерских пунктов — это единая задача для органов местного самоуправления и областного здравоохранения.

Другие новости региона читайте здесь >>