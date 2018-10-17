ЦФО возглавляет рейтинг активности заявок на конкурс "Лидеры России"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На конкурс "Лидеры России" поступило более 70 тысяч заявок. Основная часть пришлась на Центральный федеральный округ — 36,2% от общего количества заявок. Из Приволжского зарегистировано 15,9%, из Северо-Западного — 13%, из Сибирского — 10%, Уральского — 9,6%, Южного — 8%, Дальневосточного — 3,8%, Северо-Кавказского — 3%, сообщает пресс-служба конкурса.

По соотношению числа заявок на конкурс с долей населения каждого федерального округа в составе РФ, рейтинг активности регионов выглядит следующим образом. На первом месте Центральный федеральный округ. Второе место за Северо-Западным федеральным округом. На третьем — Уральский федеральный округ.

Далее следуют Дальневосточный, Южный, Сибирский, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа.

"Лидеры России" — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Чтобы стать участником конкурса, достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства не менее пяти лет. Для участников до 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. Заявки на конкурс принимаются до 24 октября на сайте https://лидерыроссии.рф.