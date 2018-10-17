ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Субсидию на подготовку проектов ликвидации свалок и рекультивации территории получат из бюджета шесть муниципальных образований Челябинской области по решению губернатора Бориса Дубровского, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского за счет областного бюджета будет предоставлена субсидия шести муниципальным образованиям на подготовку проектов ликвидации свалок и рекультивации территории, на которой они размещены. Средства пойдут Озерскому, Троицкому, Златоустовскому, Верхнеуфалейскому городским округам, а также Карталинскому и Аргаяшскому муниципальным районам", — говорится в сообщении.

Всего в области в реестр свалок в границах городов вошло 26 объектов, уточняется в сообщении.

По словам Дубровского, президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены.

"В Челябинской области уже пройден второй этап внедрения новой системы обращения с ТКО, в каждом кластере выбраны региональные операторы, в Магнитогорском кластере он уже работает. Построение новой системы обращения с отходами – это не только работа областных властей и обязательства региональных операторов, это также и задача глав муниципальных образований", — цитирует пресс-служба Дубровского. По его мнению, главная цель – перестроить систему обращения с отходами, обеспечить ее безопасность на всех этапах и убедить население о необходимости раздельного сбора мусора.

Как пояснил министр экологии области Сергей Лихачев, свалки, которые не задействованы в новой схеме обращения с ТКО, необходимо закрыть и рекультивировать, ответственность за это лежит на руководителях муниципалитетов. "В первую очередь мы приступили к ликвидации свалок в черте населенных пунктов. Начали с самых масштабных – в Челябинске и Магнитогорске", — отметил Лихачев.

По данным пресс-службы, сейчас операторы четырех кластеров ведут работы по получению единого тарифа, инвентаризации несанкционированных свалок, источников образования ТКО, контейнерных площадок, направлению уведомлений о необходимости заключения договоров. Все региональные операторы согласно закону должны приступить к работе не позднее 1 января 2019 года.

Другие новости региона читайте здесь >>