В Нижегородской области стартовал конкурс на должность министра экологии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Конкурс на должность министра экологии и природных ресурсов стартовал в Нижегородской области в рамках программы "Команда правительства", сообщила пресс-служба губернатора.

Региональный министр экологии Арсений Дряхлов покинул пост 10 сентября в связи с истечением срока служебного контракта. И.о. министра стала Наталья Мочалина.

"Отборочные процедуры на должность министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области будут проведены в рамках региональной программы "Команда правительства". Отбор кандидатов на вакансии будет проходить в два этапа — заочный и очный. Заочный этап стартует 17 октября и продлится до 6 ноября", — приводит пресс-служба слова главы региона Глеба Никитина.

По мнению главы региона, программа "Команда правительства" показала свою эффективность в вопросе кадрового отбора на посты в нижегородском кабмине – в октябре 2018 года министром культуры была назначена победитель конкурса Надежда Преподобная.

"Опыт положительный, и мною принято решение использовать его в выборе кандидата на пост министра экологии. Как и в случае с министром культуры, к процедуре отбора мы привлечем общественность", — отметил Никитин.

Также с 17 октября на портале стартует отбор на посты заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода по направлению "спорт", "культура", "образование" и заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода по социальным коммуникациям.

Региональная программа по подбору высокоэффективных управленцев в органы власти "Команда правительства" действует в Нижегородской области с мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием в возрасте от 21 года. Место жительства значения не имеет.

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