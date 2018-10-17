Доля дорог в нормативном состоянии в Татарстане за два года выросла до 81%

КАЗАНЬ, 17 окт — РИА Новости. Реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Татарстане позволила увеличить долю дорог, соответствующих действующим нормативам, до 81%, что почти на 16% превышает показатель 2016 года, сообщил президент республики Рустам Минниханов в среду.

Федеральный приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в Татарстане с 2017 года в Казанской и Набережночелнинской городских агломерациях.

"Реализованный в Татарстане приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" стал ощутимой поддержкой приведения дорожной инфраструктуры в нормативное состояние… Благодаря проделанному объёму работ доля дорог, соответствующих действующим нормативам, составила 81%, количество мест концентрации ДТП снизилось на 73% к уровню 2016 года", — сказал Минниханов в ходе пленарного заседания научно-практической конференции Росавтодора "Безопасные и качественные дороги".

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, в Казанской и Челнинской агломерациях к концу 2018 года доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, возрастёт на 15,9% по сравнению с 2016 годом.

По информации Минниханова, за время действия проекта в республике отремонтировано более 338 километров дорог, выполнены мероприятия по повышению безопасности на 163 участках концентрации ДТП, оборудованы светофорами 74 перекрёстка.

Глава республики подчеркнул, что мероприятия проекта синхронизированы с республиканскими программами развития общественных пространств, ремонта дворовых территорий и направлены на реализацию федерального приоритетного проекта "Комфортная городская среда". В следующем году, по его словам, начнётся реализация мероприятий в рамках проекта также в Нижнекамской агломерации.

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