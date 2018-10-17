МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что борьба с коррупцией в органах власти в регионе будет продолжаться, по его словам, "неприкасаемых нет".

Ранее Аксенов сообщил о задержании в Москве вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина.

"Хочу подчеркнуть: системная работа, направленная на очищение власти, на бескомпромиссную борьбу с коррупцией, которая начата в республике по моей инициативе, будет продолжаться. Это часть государственной политики. За последние годы уволены и осуждены либо находятся под следствием десятки чиновников, в том числе высокопоставленных. В ряде случаев уголовные дела возбуждены по материалам, предоставленным комитетом по противодействию коррупции Республики Крым, который входит в состав совета министров", — написал глава региона в Facebook.

"Повторюсь: неприкасаемых нет и не будет. Важно не кто задержан, а за что. Все, кто переступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо", — подчеркнул Аксенов.

Глава региона добавил, что выскажет свое мнение по случаю с Нахлупиным после обнародования конкретных фактов.

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