Задержанный вице-премьер Крыма Нахлупин курировал ФЦП развития полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, задержанный правоохранительными органами в Москве, работал в правительстве региона с января 2016 года, курировал реализацию федеральной целевой программы развития Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о задержании в Москве Нахлупина. Как сообщается на сайте правительства республики, вице-премьеру региона вменяют получение взятки.

Согласно биографии на сайте правительства Крыма, Нахлупин родился 19 апреля 1966 года в городе Макеевка Донецкой области, окончил Донецкий государственный медицинский институт имени Горького по специальности стоматология.

С 2014 по январь 2016 года был председателем комитета госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике, затем перешел на работу в правительство — занял должность заместителя председателя совета министров Крыма. Срок его полномочий истекает в 2019 году вместе с полномочиями главы Крыма Сергея Аксенова.

В правительстве Нахлупин курировал реализацию федеральной целевой программы развития Крыма. После отставки в марте 2018 года вице-премьера Владимира Серова Аксенов поручил Нахлупину курировать транспорт. Также Нахлупин курировал работу госстройнадзора Крыма.

Нахлупин был заявлен в составе делегации Крыма для визита в Дамаск 15-16 октября, но не участвовал в поездке.

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