Кубань готова оказать Крыму помощь после взрыва в колледже в Керчи

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Кубань готова оказать Крыму необходимую помощь после "большой трагедии в Керчи".

Ранее представитель экстренных служб Крыма сообщил РИА Новости, что 10 человек погибли, еще около 40 пострадали при взрыве, предположительно, газа в политехническом колледже в Керчи. В пресс-службе крымского Минздрава сообщили о 10 погибших и 50 пострадавших.

"Большая трагедия в Керчи. Не дай Бог никому! Кубань с вами. Наши медики готовы оказать необходимую помощь, включая отправку вертолетов санавиации", — написал Кондратьев в Twitter