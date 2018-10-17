Кадыров поздравил Пескова с днем рождения

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отметив его умение находить баланс между жесткостью комментария и соблюдением норм этикета.

В среду пресс-секретарю президента РФ исполняется 51 год.

"День рождения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Во всём мире знают Дмитрия Сергеевича, как исключительно опытного дипломата, интеллигентного и высокообразованного человека. Он умеет находить баланс между необходимой жесткостью комментария по острым вопросам и соблюдением норм этикета. Ответы Дмитрия Сергеевича всегда конкретны и содержательны", — написал он в Telegram,

Глава Чечни пожелал Пескову крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия.