МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается возвращать пассажиру стоимость невозвратных авиабилетов в случае болезни его близкого родственника, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Ранее соответствующий законопроект в Госдуму внесла член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова (ЕР). Как отмечает автор инициативы, существующие нормы законодательства регламентируют порядок компенсации при возврате невозвратных билетов только в случае, если близкий родственник заболел и должен был лететь с пассажиром. Кувшинова отмечает, что норма в случае смерти близкого родственника распространяется на всех, в том числе близких людей, изначально не приобретавших билет вместе с пассажиром, который захотел вернуть деньги за билет.

В связи с этим депутат предлагает исключить из 108 статьи Воздушного кодекса РФ словосочетание "совместно следующих с ним на воздушном судне", таким образом предоставив пассажиру право получить компенсацию при возврате невозвратных билетов в случае болезни близкого родственника, который не планировал лететь вместе с ним.

"От ситуации, когда накануне давно запланированного авиаперелета внезапно заболел близкий человек, не застрахован никто. По действующей редакции Воздушного кодекса вернуть стоимость билета на самолет можно было лишь в случае вынужденного отказа от полета при болезни родственника, вместе с которым этот полет планировался. Мы же предложили распространить эту норму на любой случай, когда у пассажира заболел близкий человек, вне зависимости от того, собирались они лететь вместе или нет, — и этому есть подтверждение из медицинского учреждения. Также эта норма будет действовать в случае смерти кого-то из родных", — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также отметил, что законопроект поможет людям в непростой жизненной ситуации, которую никто не может предугадать.

Зампред думского комитета по охране здоровья в свою очередь также отметил, что при подготовке законопроекта проводились консультации с авиакомпаниями. "Выяснили, что на загруженность рейсов это не повлияет, так как компании оперативно могут продать лишние билеты после возврата. Самое важное в этих поправках то, что пассажиры авиалиний получат законодательно закрепленные дополнительные возможности", — подчеркнул депутат.