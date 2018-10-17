Роспотребнадзор назвал категории людей, подверженных риску заболеть гриппом

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала категории людей, которые находятся в зоне риска по заболеваемости гриппом.

Попова отметила, что отечественные вакцины позволяют прививать даже беременных женщин, эта категория находится в зоне риска и должна позаботиться о прививках в первую очередь, также как и женщины, планирующие беременность.

"Если напомнить страшный сезон 2009-2010 годов, и в общем-то достаточно напряженный 2015-2016 годов, то в зоне риска в первую очередь были беременные женщины", — сказала она журналистам.

"Вирус гриппа поражает тех, кто в данный момент времени слабее всех, это группы риска, это люди с хронической патологией; хронической патологией органов дыхания; сердечно-сосудистой системы и в первую очередь эндокринной системы; люди с нарушениями здоровья, связанными с гормональными изменениями, эндокринной патологией — в первую очередь поражаются вирусом гриппа, к сожалению, среди именно таких пациентов, таких людей с хронической патологией больше всего летальных случаев", — сказала она.

По ее словам, также в зоне риска люди с ослабленной иммунной системой, люди старшего поколения, а также дети, у которых ещё не полностью сформирована иммунная система.

Попова также призвала привиться журналистов, поскольку у них широкий круг контактов с самыми разными людьми.