Московский метрополитен сократил число аудиосообщений более чем на половину

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Столичный метрополитен сократил количество технических и коммерческих аудиосообщений, а также предупреждений на 70%, сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Большую часть нового кольца метро Москвы построят до 2022 года

"По результатам опросов пассажиров, мы количество технической информации, разных предупреждений и коммерческой информации снизили на 70%. Теперь пассажиры могут слушать тишину и спокойно разговаривать", — сказал Латыпов в среду в ходе пресс-завтрака.