Роспотребнадзор предложил приравнять геном к персональным данным

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор готовится внести в правительство законопроект, защищающий геном человека как персональные данные, заявила журналистам глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, документ "отлично согласован".

"Он поддержан, и здесь каких-то проблем и препон на сегодняшний день нет", — сказала она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что это один из вариантов реагирования на то, что сегодня происходит. "Да, мы должны защитить персональные данные наших граждан, и геном — это элемент персональных данных каждого из нас", — считает она.

Попова добавила, что анализ нормативных актов других стран показал, что некоторые из них уже внесли в свое законодательство подобные изменения. Так, в Германии человек должен подписать договор, если его биологический материал отбирают для тех или иных исследований.

"Я считаю, это очень правильный подход, мы сегодня реализуем это через изменение нормативных актов Российской Федерации", — заключила она.