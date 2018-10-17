Попавший в больницу Лимонов рассказал о самочувствии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Писатель и политик Эдуард Лимонов, который ранее был госпитализирован в одну из столичных больниц с челюстно-лицевой проблемой, оценивает свое состояние как нормальное.

"Нормально себя чувствую, я в больнице. У меня просто проблема, мне говорить тяжело, жевать мне трудно, рот не открывается — проблема челюстно-лицевая", — сказал Лимонов РИА Новости.

При этом он не уточнил, какой диагноз был поставлен врачами.

Ранее писатель в блоге в Livejournal сообщил о своей госпитализации из-за плохого самочувствия.