МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Роскачество проверило светлое пиво на российском рынке.

Специалисты проверили 40 торговых марок. Большинство товаров были российского производства стоимостью от 67 до 260 рублей за литр. Их проверили по более чем 30 показателям качества и безопасности.

"В ходе исследования удалось развенчать распространенный потребительский миф о присутствии на рынке "порошкового" пива, произведенного путем купажирования различных ингредиентов", — говорится в отчете ведомства. Исследование также не выявило "разбавленного" пива со снижением содержания объемной доли спирта.

Кроме того, эксперты Роскачества и профессиональная дегустационная комиссия проверили корреляцию между количеством солода и вкусом напитка. Пиву ставили оценки за вкус, цвет, аромат, пеностойкость.

Отмечается, что самой высокой отметки комиссии в 5,5 балла не получил ни один напиток.

Также специалисты проверили, насколько правильно и эффективно прошел процесс брожения при производстве. Так, у напитков пяти торговых марок было низкое содержание уксуснокислых эфиров, что может свидетельствовать о том, что во время брожения проводились мероприятия для ускорения развития дрожжей.

"Что касается консервантов, которые применяются в пищевой промышленности для снижения роста бактерий, их не выявили ни в одном случае", — сообщает Роскачество.

Однако в некоторых образцах нашли неактивные и неживые пивные дрожжи, которые не являются патогенными.

Роскачество продолжит исследования качества пива и пивных напитков: в следующем году специалисты проверят темное пиво.