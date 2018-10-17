МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Роскачество предложило изменить ГОСТ на пиво и пивные напитки, включив в него методики контроля выполнения обязательных требований к идентификации пива и пивных напитков, говорится в сообщении организации.

"Во исполнение поручения правительства РФ Роскачество предложило изменить ГОСТ на пиво и пивные напитки. Включение методик контроля идентификационных признаков позволит устранить проблему так называемого "легального фальсификата" на данном рынке, и избежать фактов недобросовестной конкуренции", — говорится в сообщении.

"Речь идет о включении в ГОСТ методик контроля выполнения обязательных требований к идентификации пива и пивных напитков", — поясняет Роскачество. Методики были разработаны Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Организация напоминает, что, согласно закону о регулировании производства и оборота алкоголя, пиво — это алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая произведена из пивоваренного солода, хмеля или полученных в результате переработки хмеля продуктов, воды с использованием пивных дрожжей.

Этиловый спирт добавлять в пиво нельзя. При этом допускается частичная замена пивоваренного солода зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами, если их совокупная масса не превышает 20% (а масса сахаросодержащих продуктов — 2%) массы заменяемого солода.

"Если масса несоложеных продуктов превышает 20%, то такой напиток не может называться пивом. Но в то же время, в России нет аккредитованных методик контроля этого уровня содержания. Фактически правовые пробелы создали "серую зону", — указывает организация. Роскачество уже направило предложения о совершенствовании ГОСТа на пиво и пивные напитки в правительство.