Соцнорма на электричество в Приморье вводиться не будет, заявил Кожемяко

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с жителями Артемовского городского округа во вторник заявил, что социальная норма энергопотребления в Приморье вводиться не будет, сообщается на сайте администрации Приморского края.

Отмечается, что вопрос о возможном введении в Приморье определенной нормы потребления электроэнергии, когда часть ее люди оплачивают по небольшому тарифу, а все, что сверх – по более высокой стоимости, звучит практически на каждой встрече Кожемяко с жителями края.

"Я задавал такой вопрос председателю правительства Дмитрию Медведеву на встрече 10 октября. Он сказал, что для Приморья такая норма вводиться однозначно не будет. Это же мне подтвердил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак. Приморцам нечего опасаться, они могут и дальше спокойно жить, работать, пользоваться электроприборами", – подчеркнул Кожемяко.