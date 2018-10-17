МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Подавляющее большинство российских компаний готово брать на работу молодых специалистов, вопреки сложившемуся мнению о том, что без опыта заинтересовать работодателя очень трудно, свидетельствуют результаты исследования портала Rabota.ru, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Опрос проводился в России во второй половине сентября, в нем приняло участие 700 респондентов. На вопрос: "Готовы ли вы брать на работу молодых специалистов без опыта работы?" только 9% ответили "нет", большинство (91%) респондентов ответило утвердительно. Из числа ответивших "да", 80% — компании малого и среднего бизнеса.

Охотнее всего готовы брать молодых специалистов в сферу образования — 91% ответов. Также лидируют сферы ритейла и производство продуктов питания (по 90% каждая). Далее расположились строительная отрасль (88%), IT (86%), автомобильный бизнес (85%).

При подборе молодых специалистов работодатели больше всего обращают внимание на личностные качества и социальные навыки кандидатов (soft skills) — 79%. Вторым по выбору респондентов является ответ о профессиональных знаниях (hard skills) – 47%. На специальность соискателей обращают внимание 42%. Умение ориентироваться и работать в digital-среде (digital skills) составляет 27% от общего числа ответов. Наличие прохождения стажировок по профессии выбрали 13% респондентов, а на последнем месте по приоритетам оказалась общественная деятельность — 7%.

Чаще всего, как сферу деятельности внутри компании, новым сотрудникам готовы предложить работу в продажах (58%), далее с большим отрывом следуют варианты: IT (17%), PR/Маркетинг (14%) и HR (11%). В комментариях к ответу на вопрос "На что вы обращаете внимание при подборе молодых специалистов без опыта работы?" респонденты часто отмечали также "желание работать", "самостоятельность" и "способность к обучению".

Аргументируя свой отказ брать молодых специалистов без опыта, участники опроса говорили об отсутствие средств и времени на обучение, низком уровне образования у кандидатов, несоответствии знаний диплому, желании кандидатов после обучения уйти на большую зарплату, неумении молодых сотрудников усердно работать.