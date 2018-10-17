Госдума рассмотрит проект о компенсации стоимости невозвратных авиабилетов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект, которым предлагается компенсировать пассажиру стоимость невозвратных авиабилетов в случае болезни его близкого родственника.
Как отмечает автор инициативы, существующие нормы законодательства регламентируют порядок компенсации при возврате невозвратных билетов только в случае, если близкий родственник заболел и должен был лететь с пассажиром. Кувшинова отмечает, что норма в случае смерти близкого родственника распространяется на всех, в том числе близких людей, изначально не приобретавших билет вместе с пассажиром, который захотел вернуть деньги за билет.
Комитет Госдумы по транспорту и строительству ранее принял решение рекомендовать нижней палате парламента законопроект поддержать.