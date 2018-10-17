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За что в Твери задержали и отстранили от работы семерых врачей

(обновлено: 08:18 17.10.2018)
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© Следственный комитет РФОперативная съемка задержания врачей клиники при ТГМУ сотрудниками УФСБ России по Тверской областиОперативная съемка задержания врачей клиники при ТГМУ сотрудниками УФСБ России по Тверской области
© Следственный комитет РФ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Александр Чернышев. Главврач и его заместитель — в СИЗО, четверо медработников — под домашним арестом, еще один — под подпиской о невыезде. Сотрудников клиники при Тверском государственном медицинском университете (ТГМУ) подозревают в мошенничестве с медицинскими картами. Речь идет о семизначной сумме. Врачи вину отрицают и просят вернуть их к работе на время следствия. Что произошло с медиками в Твери — в материале РИА Новости.

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Ранним утром 8 октября силовики задержали по месту жительства сразу семерых врачей клиники при ТГМУ. На видео, опубликованном Следственным комитетом на YouTube-канале ведомства, следователь у входа на территорию частного дома объясняет главврачу клиники ТГМУ Александру Арсеньеву его права. После чего они в сопровождении человека в штатском (судя по всему, оперативника) и двух бойцов спецназа осматривают частный дом и прилегающий участок.

В деле фигурируют еще шесть медиков: заместитель главврача, анестезиолог Андрей Слепцов, заведующий первым хирургическим отделением и отделением кардиохирургии и эндоваскулярных методов диагностики и лечения Станислав Попов, заведующий вторым хирургическим отделением Александр Сухов, акушер-гинеколог Дмитрий Бейлин, уролог Петр Рубин и терапевт Антон Монахов.

По данным следствия, в период с октября 2015-го по май 2018 года сотрудники клиники, используя служебное положение в корыстных целях, заполнили "липовой" информацией 15 медицинских карт круглосуточного стационара на не менее чем 12 пациентов.

"Медработники внесли в документы заведомо ложные сведения о прохождении лечения. Фактически в это время люди в клинике не находились и не получали медицинскую помощь. Далее фальсифицированные сведения об операциях направлялись в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области. На основании счетов за якобы оказанные услуги страховые перечислили на лицевой счет ТГМУ денежные средства общей суммой более одного миллиона 782 тысяч рублей. Из них сотрудникам клиники, в том числе подозреваемым, платили зарплату", — говорится в сообщении на сайте СУ СК России по Тверской области.

Московским межрайонным следственным отделом Твери по материалам, предоставленным региональными УФСБ и УМВД, возбуждены уголовные дела по части третьей статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

"Триста тысяч за три года"

В следующие два дня после задержания врачам, ожидавшим своей участи в изоляторе временного содержания, избрали меру пресечения. "Несмотря на возражения прокуратуры, Арсеньева и его заместителя Слепцова заключили под стражу в СИЗО, а Рубина, Попова, Бейлина и Монахова посадили под домашний арест до 7 декабря. Соответственно, они отстранены от работы в клинике и преподавания. Лишь Сухова, давшего какие-то показания, отпустили под подписку о невыезде. Он уже вернулся к работе", — рассказала РИА Новости Ирина Кузьмина, адвокат Александра Арсеньева.

Она считает, что преступления, вменяемые ее подзащитному и остальным фигурантам, — домыслы следствия. "Сама клиника вообще не получала на счет никаких денег. Все шло в университет, которому она подведомственна. Следствие называет цифру в один миллион 782 тысячи. Из этих денег ТГМУ перечислял зарплату сотрудникам клиники: по документам, что я видела, лишь около тридцати процентов первоначальной суммы. Учитывая, что деньги платили и другим медработникам, "барыш" — примерно триста тысяч за три года на всех подозреваемых. Сумма получается настолько ничтожной, что рисковать ради нее репутацией, а тем более свободой — просто бессмысленно", — приводит свою версию Кузьмина.

© Следственный комитет РФОперативная съемка задержания врачей клиники при ТГМУ сотрудниками УФСБ России по Тверской области
© Следственный комитет РФ
Оперативная съемка задержания врачей клиники при ТГМУ сотрудниками УФСБ России по Тверской области

Адвокату также непонятны мотивы заключения ее подзащитного под стражу. "Мы подали жалобу. Считаем, что решение Московского районного суда Тверской области незаконно и необоснованно. Из-за него деятельность клиники частично парализована. К примеру, мне известно, что на пятницу планировались три операции, две из них — по онкологии. Ассистировать приезжему питерскому хирургу должны были Арсеньев и Рубин. В итоге операции отменены, а больным пришлось искать другие медучреждения. Кроме того, у моего подзащитного порок сердца, и заключение может серьезно сказаться на здоровье. Дома его ждут жена и трое детей", — говорит Кузьмина.

"Отпустите на работу"

Врачи, находящиеся под домашним арестом, также недовольны "вынужденным отпуском". "Мой муж работает хирургом больше десяти лет, его главное желание — оперировать, спасать людей. Когда 8 октября ему позвонила мама и сообщила, что в квартире, где он зарегистрирован, идет обыск и ему нужно приехать, он тут же явился. Стас и другие задержанные врачи — оперирующие хирурги и руководители, все прописаны и живут в Твери. Десятки людей ждут очереди на операции, во многих задействованы подозреваемые медработники. Зачем же лишать их возможности помогать людям?" — удивляется в беседе с РИА Новости супруга хирурга Станислава Попова Софья Вискова.

Вискова показывает ходатайство за подписью и. о. главврача Анатолия Кулика (копия документа есть в распоряжении РИА Новости), в котором он от имени клиники просит не ограничивать свободу подозреваемых.

 

© Фото из личного архива Софьи ВисковойСтанислав Попов с женой Софьей Висковой
© Фото из личного архива Софьи Висковой
Станислав Попов с женой Софьей Висковой

"В октябре-декабре необходимо оказать помощь 124 пациентам по профилям "урология", "гинекология", "сердечно-сосудистая хирургия", "офтальмология". Отсутствие вышеуказанных врачей и заведующих отделениями может сорвать выполнение государственного задания Минздрава России по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи", — говорится в письме.

Вискова уточняет: у мужа забрали сотовый телефон со всеми контактами, поэтому даже удаленно руководить подчиненными он не в состоянии. "Стас подавлен вынужденным бездействием. Помимо практики, он преподает в ТГМУ, в том числе иностранным студентам на английском языке. Не думаю, что в вузе много специалистов, способных его заменить", — рассуждает собеседница агентства.

Сын Анастасии Егоровой в больничной палате
© Фото : из личного архива Анастасии Егоровой
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Ее брат Евгений опубликовал петицию с заголовком "Отпустите их к пациентам! Врачи нужны на работе, а не под арестом". Призыв адресован председателю СК, генпрокурору России и министру здравоохранения страны.

"В Твери парализована работа клиники государственного медицинского университета. Под угрозой жизнь сотен пациентов. Шесть ведущих практикующих хирургов лишены возможности оперировать и контролировать постоперационное лечение… Мы требуем справедливого разбирательства и объективного ведения следствия. А также возможности для высококвалифицированных врачей делать свою работу — спасать людей", — сказано в обращении.

На данный момент петицию подписали уже более четырех тысяч человек.

"Пациенты паникуют"

Вот что сообщил корреспонденту РИА Новости анонимный источник в клинике при ТГМУ: "Высокотехнологичных урологических и гинекологических операций не проводится, кардиохирургические операции прекращены, пациенты вынуждены оперироваться в других медучреждениях. У них сорвались планы по оздоровлению, они недовольны и паникуют. Клиника выглядит опустевшей, персонал в ожидании: что будет, как им быть дальше?"

Пожилая пациентка в больнице
© Depositphotos / PongMoji
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Однако ректор ТГМУ Михаил Калинкин утверждает: отсутствие шестерых врачей на функционирование медучреждения никоим образом не повлияло. "Конечно, в первые дни было сложновато, однако сейчас клиника работает в обычном режиме, помощь оказывается. Штат многих медицинских направлений остался неизменным, плюс не забывайте о кадровых ресурсах университета. Что касается подозреваемых врачей, их вину может установить только суд. Следствию мы оказываем полное содействие", — прокомментировал происходящее Калинкин.

По информации адвоката Ирины Кузьминой, обвинение уже предъявлено Арсеньеву и Слепцову. В ближайшее время эта же процедура ждет остальных подозреваемых.

Чаяния родных и аргументы юриста понятны. Понятно, впрочем, и то, что медикам предъявили обвинения не на пустом месте. История эта явно непростая. "Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося: допрашивают руководство клиники, изымают всю значимую для расследования документацию. Сотрудникам СК России также предстоит выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшему", — проинформировали в СУ СК России по Тверской области. От подробных комментариев следователи отказались.

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