Эдуарда Лимонова госпитализировали

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Писатель и политик Эдуард Лимонов (Савенко) сообщил о своей госпитализации из-за плохого самочувствия.

"Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно", — написал Лимонов в своем блоге в LiveJournal во вторник.

Также писатель отметил, что сегодня он сбежал в другую клинику, где у него находятся друзья. "Перед клиниками я успел написать книгу "Азбука" ("Император" и другие мнения) и закончить книгу "Философия подвига", — добавил литератор.

В настоящее время Лимонову 75 лет.