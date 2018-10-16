Минкультуры предложило определить критерии анонимности в интернете

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Министерство культуры РФ в рамках борьбы с "пиратством" в интернете предлагает закрепить механизм внесудебной блокировки анонимных сайтов и ввести четкие критерии анонимности, об этом говорится в информационных материалах министерства, подготовленных к круглому столу в Госдуме.

"Предложения Минкультуры России заключаются в закреплении специального механизма внесудебной блокировки "анонимных сайтов" и мы предлагаем ввести следующие критерии для определения сайта "анонимным": непринятие владельцем сайта мер по заявлению правообладателя об удалении нелегально размещённого контента в рамках внесудебного механизма; невозможность направить заявление об ограничении доступа к контенту в адрес владельца сайта в связи с полным или частичным отсутствием на сайте достаточной информации", — говорится в материалах Минкультуры.

Как поясняют в министерстве, сегодня абсолютное большинство заявлений о принятии предварительных обеспечительных мер и исковых заявлений правообладателей подаётся в отношении сайтов, владельцев которых невозможно установить, а судебный механизм постоянной блокировки занимает 6-8 месяцев, в течение которых владельцы этих сайтов не являются на судебные заседания.

Также в Минкультуры предлагают предусмотреть в законодательстве механизмы, запрещающие размещать рекламу на сайтах с пиратским контентом, ввести упрощенную блокировку "анонимных сайтов", сократить срок принятия мер по удалению пиратского контента в рамках судебного механизма с семи рабочих дней до трёх суток, а также рассмотреть возможность размещать ссылки на легальные ресурсы при выдаче пользователям сведений о блокировке пиратского сайта.