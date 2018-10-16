Минкультуры предложило определить критерии анонимности в интернете

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Министерство культуры РФ в рамках борьбы с "пиратством" в интернете предлагает закрепить механизм внесудебной блокировки анонимных сайтов и ввести четкие критерии анонимности, об этом говорится в информационных материалах министерства, подготовленных к круглому столу в Госдуме.
Как поясняют в министерстве, сегодня абсолютное большинство заявлений о принятии предварительных обеспечительных мер и исковых заявлений правообладателей подаётся в отношении сайтов, владельцев которых невозможно установить, а судебный механизм постоянной блокировки занимает 6-8 месяцев, в течение которых владельцы этих сайтов не являются на судебные заседания.
Также в Минкультуры предлагают предусмотреть в законодательстве механизмы, запрещающие размещать рекламу на сайтах с пиратским контентом, ввести упрощенную блокировку "анонимных сайтов", сократить срок принятия мер по удалению пиратского контента в рамках судебного механизма с семи рабочих дней до трёх суток, а также рассмотреть возможность размещать ссылки на легальные ресурсы при выдаче пользователям сведений о блокировке пиратского сайта.